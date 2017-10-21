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    Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Интер»

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    В 9-м туре чемпионата Италии состоится матч между лидерами таблицы – «Наполи» примет «Интер». 

    В воскресенье «Милан» сыграет с «Дженоа», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Удинезе». 

    Чемпионат Италии

    9-й тур

    Сампдория – Кротоне
    Дата проведения
    21 октября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Наполи – Интер
    Дата проведения
    21 октября, 21.45, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Кьево – Верона
    Дата проведения
    22 октября, 13.30, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Аталанта – Болонья
    Дата проведения
    22 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Беневенто – Фиорентина
    Дата проведения
    22 октября, 16.00, «Чиро Вигорито»
    превью матча онлайн статистика
    Милан – Дженоа
    Дата проведения
    22 октября, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    СПАЛ – Сассуоло
    Дата проведения
    22 октября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика
    Торино – Рома
    Дата проведения
    22 октября, 16.00, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    Удинезе – Ювентус
    Дата проведения
    22 октября, 19.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Лацио – Кальяри
    Дата проведения
    22 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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