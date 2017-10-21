Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Интер»
В 9-м туре чемпионата Италии состоится матч между лидерами таблицы – «Наполи» примет «Интер».
В воскресенье «Милан» сыграет с «Дженоа», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Удинезе».
Чемпионат Италии
9-й тур
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 21 октября, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 22 октября, 13.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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