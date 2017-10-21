Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Интер»

В 9-м туре чемпионата Италии состоится матч между лидерами таблицы – «Наполи» примет «Интер».

В воскресенье «Милан» сыграет с «Дженоа», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Удинезе».

Чемпионат Италии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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