КХЛ. «Куньлунь» примет «Адмирал», СКА против «Йокерита», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
В чемпионате КХЛ пройдет 7 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 12.30, «Фэйян Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 13.00, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Эксклюзивные бонусы букмекеров: фрибеты и акции
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.