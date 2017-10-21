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    КХЛ. «Куньлунь» примет «Адмирал», СКА против «Йокерита», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»

    Теги Авангард ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Витязь Спартак Торпедо результаты Йокерит КХЛ Барыс Югра Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В чемпионате КХЛ пройдет 7 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Куньлунь – Адмирал
    Дата проведения
    21 октября, 12.30, «Фэйян Арена»
    Онлайн матча Видео
    Спартак – Югра
    Дата проведения
    21 октября, 13.00, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    Северсталь – Авангард
    Дата проведения
    21 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Витязь – Динамо Москва
    Дата проведения
    21 октября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео
    СКА – Йокерит
    Дата проведения
    21 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – Барыс
    Дата проведения
    21 октября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – Локомотив
    Дата проведения
    21 октября, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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