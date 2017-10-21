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    Rostelecom Cup. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Астахова и Рогонов представят произвольные программы

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    Сегодня на этапе Гран-при Rostelecom Cup пары представят произвольные программы. После короткой лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов – 2-е, Кристина Астахова и Алексей Рогонов – 4-е.

    Гран-при

    1-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва, Россия

    Пары

    Произвольная программа

    Начало – 17.35 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч! Арена»

    Первая разминка

    1. Сумире Суто — Франсис Будро Оде (Япония)
    2. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США)
    3. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)
    4. Джулианна Сеген — Чарли Билодо (Канада)

    Вторая разминка

    5. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия)
    6. Кристина Астахова — Алексей Рогонов (Россия)
    7. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия)
    8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)

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