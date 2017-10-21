Rostelecom Cup. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Астахова и Рогонов представят произвольные программы

Сегодня на этапе Гран-при Rostelecom Cup пары представят произвольные программы. После короткой лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов – 2-е, Кристина Астахова и Алексей Рогонов – 4-е.

Гран-при

1-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

Пары

Произвольная программа

Начало – 17.35 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч! Арена»

Первая разминка

1. Сумире Суто — Франсис Будро Оде (Япония)

2. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США)

3. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)

4. Джулианна Сеген — Чарли Билодо (Канада)

Вторая разминка

5. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия)

6. Кристина Астахова — Алексей Рогонов (Россия)

7. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия)

8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)