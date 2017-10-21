Rostelecom Cup. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Астахова и Рогонов представят произвольные программы
Сегодня на этапе Гран-при Rostelecom Cup пары представят произвольные программы. После короткой лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов – 2-е, Кристина Астахова и Алексей Рогонов – 4-е.
Гран-при
1-й этап
Rostelecom Cup
Москва, Россия
Пары
Произвольная программа
Начало – 17.35 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч! Арена»
Первая разминка
1. Сумире Суто — Франсис Будро Оде (Япония)
2. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США)
3. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)
4. Джулианна Сеген — Чарли Билодо (Канада)
Вторая разминка
5. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия)
6. Кристина Астахова — Алексей Рогонов (Россия)
7. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия)
8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)
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