Олег Знарок – журналистам: «Считаю, что мне не нужно обсуждать с вами ошибки моих игроков»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата (4:3 ОТ).

– Тяжелая игра была. Неплохое начало, но потом мы постоянно отыгрывались. Благодарен ребятам, что они играли до конца и смогли победить.

– Прокомментируйте игру Рыкова и его ошибку в голе.

– У нас не только Рыков ошибся в этом матче. Но и более опытные игроки совершали ошибки. Я считаю, что мне не нужно обсуждать с вами ошибки моих игроков.

– Будет ли сложно играть две встречи подряд против лидеров?

– Сложно будет, только что проиграл в овертайме. Да и мы потратили много эмоций сил в матче со сложным соперником. Сейчас самое главное – восстановиться, – заявил Знарок.

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