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    Олег Знарок – журналистам: «Считаю, что мне не нужно обсуждать с вами ошибки моих игроков»

    Теги ЦСКА СКА Олег Знарок Йокерит КХЛ Егор Рыков

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).

    – Тяжелая игра была. Неплохое начало, но потом мы постоянно отыгрывались. Благодарен ребятам, что они играли до конца и смогли победить. 

    – Прокомментируйте игру Рыкова и его ошибку в голе. 

    – У нас не только Рыков ошибся в этом матче. Но и более опытные игроки совершали ошибки. Я считаю, что мне не нужно обсуждать с вами ошибки моих игроков.

    – Будет ли сложно играть две встречи подряд против лидеров? 

    – Сложно будет, ЦСКА только что проиграл в овертайме. Да и мы потратили много эмоций сил в матче со сложным соперником. Сейчас самое главное – восстановиться, – заявил Знарок.

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