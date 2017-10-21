НХЛ. «Коламбус» против «Лос-Анджелеса», «Тампа-Бэй» – «Питтсбург», «Вашингтон» – «Флорида»
В регулярном чемпионате НХЛ состоится 12 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 октября, 20.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.30, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 04.00, «Gila River Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 22 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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