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    Sports.ru

    НХЛ. «Коламбус» против «Лос-Анджелеса», «Тампа-Бэй» – «Питтсбург», «Вашингтон» – «Флорида»

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Миннесота Калгари Эдмонтон Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас

    В регулярном чемпионате НХЛ состоится 12 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Рейнджерс – Нэшвилл
    Дата проведения
    21 октября, 19.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Филадельфия – Эдмонтон
    Дата проведения
    21 октября, 20.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    Коламбус – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    22 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Айлендерс – Сан-Хосе
    Дата проведения
    22 октября, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Питтсбург
    Дата проведения
    22 октября, 02.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Оттава – Торонто
    Дата проведения
    22 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    Бостон – Баффало
    Дата проведения
    22 октября, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    Вашингтон – Флорида
    Дата проведения
    22 октября, 02.30, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    Даллас – Каролина
    Дата проведения
    22 октября, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    Аризона – Чикаго
    Дата проведения
    22 октября, 04.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео
    Калгари – Миннесота
    Дата проведения
    22 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Сент-Луис
    Дата проведения
    22 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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