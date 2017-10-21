Rostelecom Cup. Чен, Ханю, Алиев и Коляда выступят с произвольными программами

Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup мужчины выступят с произвольными программами. После первого соревновательного дня лидирует американский фигурист Нэтан Чен, россиянин Дмитрий Алиев идет 3-м, Михаил Коляда – 4-м, Андрей Лазукин – 7-м.

Гран-при

1-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

Мужчины

Начало произвольной программы – 13.30 по московскому времени, прямые трансляции – Матч! Арена, Матч ТВ (с 15.00).

Положение после короткой программы



1. Нэтан Чен (США) – 100,54

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 94,85

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,77

4. Михаил Коляда (Россия) – 85,79

5. Миша Ге (Узбекистан) – 85,02

6. Денис Васильев (Латвия) – 82,44

7. Нам Нгуен (Канада) – 80,74

8. Морис Квителашвили (Грузия) – 80,67

9. Андрей Лазукин (Россия) – 78,54

10. Денис Тен (Казахстан) – 69,00

11. Грант Хохштайн (США) – 67,56

12. Даниэль Самохин (Израиль) – 62,02

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве