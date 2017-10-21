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    Rostelecom Cup. Чен, Ханю, Алиев и Коляда выступят с произвольными программами

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    Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup мужчины выступят с произвольными программами. После первого соревновательного дня лидирует американский фигурист Нэтан Чен, россиянин Дмитрий Алиев идет 3-м, Михаил Коляда – 4-м, Андрей Лазукин – 7-м.

    Гран-при

    1-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва, Россия

    Мужчины

    Начало произвольной программы – 13.30 по московскому времени, прямые трансляции – Матч! Арена, Матч ТВ (с 15.00).

    Положение после короткой программы

    1. Нэтан Чен (США) – 100,54
    2. Юдзуру Ханю (Япония) – 94,85
    3. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,77
    4. Михаил Коляда (Россия) – 85,79
    5. Миша Ге (Узбекистан) – 85,02
    6. Денис Васильев (Латвия) – 82,44
    7. Нам Нгуен (Канада) – 80,74
    8. Морис Квителашвили (Грузия) – 80,67
    9. Андрей Лазукин (Россия) – 78,54
    10. Денис Тен (Казахстан) – 69,00
    11. Грант Хохштайн (США) – 67,56
    12. Даниэль Самохин (Израиль) – 62,02

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве

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