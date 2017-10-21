Rostelecom Cup. Чен, Ханю, Алиев и Коляда выступят с произвольными программами
Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup мужчины выступят с произвольными программами. После первого соревновательного дня лидирует американский фигурист Нэтан Чен, россиянин Дмитрий Алиев идет 3-м, Михаил Коляда – 4-м, Андрей Лазукин – 7-м.
Гран-при
1-й этап
Rostelecom Cup
Москва, Россия
Мужчины
Начало произвольной программы – 13.30 по московскому времени, прямые трансляции – Матч! Арена, Матч ТВ (с 15.00).
Положение после короткой программы
1. Нэтан Чен (США) – 100,54
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 94,85
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,77
4. Михаил Коляда (Россия) – 85,79
5. Миша Ге (Узбекистан) – 85,02
6. Денис Васильев (Латвия) – 82,44
7. Нам Нгуен (Канада) – 80,74
8. Морис Квителашвили (Грузия) – 80,67
9. Андрей Лазукин (Россия) – 78,54
10. Денис Тен (Казахстан) – 69,00
11. Грант Хохштайн (США) – 67,56
12. Даниэль Самохин (Израиль) – 62,02
Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве
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