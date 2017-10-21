Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой»
В 9-м туре испанской примеры «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой».
В воскресенье «Атлетико» проведет выездной матч с «Сельтой», а «Реал» будет принимать «Эйбар».
Чемпионат Испании
9-й тур
- Дата проведения
- 21 октября, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 21 октября, 21.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 22 октября, 13.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 22 октября, 17.15, «Балайдос»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.30, «Бутарке»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 23 октября, 21.00, «Аноэта»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Риасор»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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