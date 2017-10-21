Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Малага Эйбар Жирона Леганес

    В 9-м туре испанской примеры «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой».

    В воскресенье «Атлетико» проведет выездной матч с «Сельтой», а «Реал» будет принимать «Эйбар». 

    Чемпионат Испании

    9-й тур

    Леванте – Хетафе
    Дата проведения
    21 октября, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бетис – Алавес
    Дата проведения
    21 октября, 17.15, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Валенсия – Севилья
    Дата проведения
    21 октября, 19.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Барселона – Малага
    Дата проведения
    21 октября, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вильярреал – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    22 октября, 13.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сельта – Атлетико
    Дата проведения
    22 октября, 17.15, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

     

    Леганес – Атлетик
    Дата проведения
    22 октября, 19.30, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Мадрид – Эйбар
    Дата проведения
    22 октября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Сосьедад – Эспаньол
    Дата проведения
    23 октября, 21.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

     

    Депортиво – Жирона
    Дата проведения
    23 октября, 22.00, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

    Оцените лучших букмекеров: 1xBet, Пари-Матч, Лига ставок

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться