Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой»

В 9-м туре испанской примеры «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой».

В воскресенье «Атлетико» проведет выездной матч с «Сельтой», а «Реал» будет принимать «Эйбар».

Чемпионат Испании

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица примеры

Статистика примеры

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