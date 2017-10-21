Rostelecom Cup. Медведева, Костнер и Радионова покажут произвольные программы

Сегодня на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве женщины покажут произвольные программы. После короткой лидирует россиянка Евгения Медведева, Елена Радионова – 5-я, Валерия Михайлова – 8-я.

Гран-при

1-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19.20 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч! Арена» и «Евроспорт»

Первая разминка

1. Анастасия Галустян (Армения)

2. Николь Шотт (Германия)

3. Мэ Беренис Мейте (Франция)

4. Мэрайя Белл (США)

5. Мираи Нагасу (США)

6. Валерия Михайлова (Россия)

Вторая разминка

7. Елена Радионова (Россия)

8. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

9. Каори Сакамото (Япония)

10. Вакаба Хигучи (Япония)

11. Евгения Медведева (Россия)

12. Каролина Костнер (Италия)