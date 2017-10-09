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    Россия – Иран. Дешевые билеты на матч в Казани раздают бюджетникам

    Теги сборная России болельщики сборная Ирана товарищеские матчи (сборные) Казань-Арена

    Стало известно, как реализуются билеты на матч сборной России с Ираном в Казани.

    По информации «Спорт-Экспресса», в свободную продажу пущены билеты на центральные трибуны стоимостью от 900 до 1200 рублей.

    Билеты на боковые трибуны и угловые сектора стоят 300 рублей, но их будут раздавать бюджетникам.

    Матч пройдет завтра, 10 октября, на «Казань-Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей.

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