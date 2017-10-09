Россия – Иран. Дешевые билеты на матч в Казани раздают бюджетникам
Стало известно, как реализуются билеты на матч сборной России с Ираном в Казани.
По информации «Спорт-Экспресса», в свободную продажу пущены билеты на центральные трибуны стоимостью от 900 до 1200 рублей.
Билеты на боковые трибуны и угловые сектора стоят 300 рублей, но их будут раздавать бюджетникам.
Матч пройдет завтра, 10 октября, на «Казань-Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей.
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