Ирландия и Хорватия вышли в стыковые матчи ЧМ-2018
Сборные Ирландии и Хорватии вышли в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018.
Ранее подобное право гарантировали себе команды Северной Ирландии, Дании и Италии.
Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция, Швеция или Голландия) и В (Португалия или Швейцария).
Вероятно, худшей второй сборной во всех группах станет Словакия, у которой в 8 матчах 12 очков (учитываются все матчи в группе – кроме встреч с худшей командой).
У Греции, идущей на втором месте в группе H 13 очков после 8 матчах. Но если Греция во вторник потеряет очки в матче с Гибралтаром, тогда второе место может занять Босния и Герцеговина, если она победит Эстонию.
В этом случае Босния и Герцеговина с 11 очками станет худшей второй сборной во всех группах, и в стыковые матчи выйдет Словакия.
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