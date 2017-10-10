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    Ирландия и Хорватия вышли в стыковые матчи ЧМ-2018

    Теги сборная Словакии сборная Хорватии сборная Греции сборная Боснии и Герцеговины сборная Ирландии ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018

    Сборные Ирландии и Хорватии вышли в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018.

    Ранее подобное право гарантировали себе команды Северной Ирландии, Дании и Италии.

    Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция, Швеция или Голландия) и В (Португалия или Швейцария).

    Вероятно, худшей второй сборной во всех группах станет Словакия, у которой в 8 матчах 12 очков (учитываются все матчи в группе – кроме встреч с худшей командой).

    У Греции, идущей на втором месте в группе H 13 очков после 8 матчах. Но если Греция во вторник потеряет очки в матче с Гибралтаром, тогда второе место может занять Босния и Герцеговина, если она победит Эстонию.

    В этом случае Босния и Герцеговина с 11 очками станет худшей второй сборной во всех группах, и в стыковые матчи выйдет Словакия.

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