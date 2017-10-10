Ирландия и Хорватия вышли в стыковые матчи ЧМ-2018

Сборные Ирландии и Хорватии вышли в стыковые матчи за право сыграть на .

Ранее подобное право гарантировали себе команды Северной Ирландии, Дании и Италии.

Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция, Швеция или Голландия) и В (Португалия или Швейцария).

Вероятно, худшей второй сборной во всех группах станет Словакия, у которой в 8 матчах 12 очков (учитываются все матчи в группе – кроме встреч с худшей командой).

У Греции, идущей на втором месте в группе H 13 очков после 8 матчах. Но если Греция во вторник потеряет очки в матче с Гибралтаром, тогда второе место может занять Босния и Герцеговина, если она победит Эстонию.

В этом случае Босния и Герцеговина с 11 очками станет худшей второй сборной во всех группах, и в стыковые матчи выйдет Словакия.