СКА продлил рекордную победную серию до 20 матчей

СКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата (4:0).

Таким образом, питерский клуб продлил победную серию в текущем сезоне до 20 матчей, армейцы еще не проигрывали со старта регулярного чемпионата.

Подробную статистику выступлений СКА вы можете посмотреть здесь.

СКА-2017 – лучшая команда в истории российского хоккея. Или нет?