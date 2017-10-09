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    СКА продлил рекордную победную серию до 20 матчей

    Теги Спартак СКА Олег Знарок КХЛ

    СКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0).

    Таким образом, питерский клуб продлил победную серию в текущем сезоне до 20 матчей, армейцы еще не проигрывали со старта регулярного чемпионата.

    Подробную статистику выступлений СКА вы можете посмотреть здесь.

    СКА-2017 – лучшая команда в истории российского хоккея. Или нет?

    Опрос

    Как бы этот СКА играл в НХЛ?

    16935 голосов 86
    • Не вышел бы в плей-офф
      49%
    • первый/второй раунд Кубка Стэнли
      35%
    • Финал конференции
      8%
    • Финал Кубка
      8%

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