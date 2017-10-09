СКА продлил рекордную победную серию до 20 матчей
СКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0).
Таким образом, питерский клуб продлил победную серию в текущем сезоне до 20 матчей, армейцы еще не проигрывали со старта регулярного чемпионата.
Подробную статистику выступлений СКА вы можете посмотреть здесь.
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- Не вышел бы в плей-офф49%
- первый/второй раунд Кубка Стэнли35%
- Финал конференции8%
- Финал Кубка8%
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