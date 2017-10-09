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    НХЛ. «Сент-Луис» в гостях у «Айлендерс», «Тампа-Бэй» против «Вашингтона»

    Теги результаты Нью-Джерси Айлендерс Баффало Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Сент-Луис Чикаго Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм НХЛ Виннипег

    В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдут 7 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Айлендерс – Сент-Луис
    Дата проведения
    9 октября, 20.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео
    Бостон – Колорадо
    Дата проведения
    9 октября, 20.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    Баффало – Нью-Джерси
    Дата проведения
    9 октября, 22.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Торонто – Чикаго
    Дата проведения
    10 октября, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Вашингтон
    Дата проведения
    10 октября, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Виннипег
    Дата проведения
    10 октября, 04.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    Анахайм – Калгари
    Дата проведения
    10 октября, 05.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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