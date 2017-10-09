НХЛ. «Сент-Луис» в гостях у «Айлендерс», «Тампа-Бэй» против «Вашингтона»
В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдут 7 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 октября, 20.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 9 октября, 20.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 9 октября, 22.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 10 октября, 02.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 10 октября, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 10 октября, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 10 октября, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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