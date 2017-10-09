«Матч ТВ» показал новые бои детей Рамзана Кадырова. Они победили

На телеканале «Матч! Наш спорт» были показаны бои детей главы Чечни Рамзана Кадырова. Показательные выступления сыновей Кадырова состоялись перед началом финала чемпионата России по боксу, который проходил в Грозном. Мальчики одержали «уверенные победы в показательных боях», сообщил главы парламента Чечни Магомед Даудов.

11-летний Ахмад техническим нокаутом досрочно победил Тамирлана Мерова (вес до 42 кг). 10-летний Эли победил соперника Ахменда Шердиева со счетом 5:0 (вес до 32 кг), а девятилетний Адам техническим нокаутом одержал победу над Исламом Гусейновым. Оппоненты детей главы Чеченкой Республики — их ровесники из Кабардино-Балкарии.

Это не первый раз, когда дети Кадырова участвуют в боях, транслируемых по телевидению. 4 октября 2016 года в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016, в рамках которого состоялись показательные поединки с участием троих сыновей главы Чечни. Турнир транслировался на телеканале «Матч! Боец». С резкой критикой в адрес события выступил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

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