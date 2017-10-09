«Матч ТВ» переходит под управление специалистов, связанных с Comedy Club. Канделаки сохранит должность
Телеканал «Матч ТВ» частично перешел под управление специалистов, связанных с Comedy Club Production, сообщает «БИЗНЕС Online».
Должность генерального директора канала займет Владимир Чопов, который ранее работал заместителем генерального директора телеканала ТНТ. Ранее эту должность на «Матч ТВ» занимал Дмитрий Гранов.
Продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сохранит свою должность.
Отметим, что канал ТНТ как и «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпром-Медиа».
В пресс-службе «Матч ТВ» не стали комментировать данную информацию.
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