«Матч ТВ» переходит под управление специалистов, связанных с Comedy Club. Канделаки сохранит должность

Телеканал частично перешел под управление специалистов, связанных с Comedy Club Production, сообщает «БИЗНЕС Online».

Должность генерального директора канала займет Владимир Чопов, который ранее работал заместителем генерального директора телеканала ТНТ. Ранее эту должность на «Матч ТВ» занимал Дмитрий Гранов.

Продюсер «Матч ТВ» сохранит свою должность.

Отметим, что канал ТНТ как и «Матч ТВ» входит в холдинг .

В пресс-службе «Матч ТВ» не стали комментировать данную информацию.