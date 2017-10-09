Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Матч ТВ» переходит под управление специалистов, связанных с Comedy Club. Канделаки сохранит должность

    Теги телевидение Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки

    Телеканал «Матч ТВ» частично перешел под управление специалистов, связанных с Comedy Club Production, сообщает «БИЗНЕС Online».

    Должность генерального директора канала займет Владимир Чопов, который ранее работал заместителем генерального директора телеканала ТНТ. Ранее эту должность на «Матч ТВ» занимал Дмитрий Гранов.

    Продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сохранит свою должность.

    Отметим, что канал ТНТ как и «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпром-Медиа».

    В пресс-службе «Матч ТВ» не стали комментировать данную информацию.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться