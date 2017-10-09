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    Юпп Хайнкес: «Жена и дочь сказали, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды»

    Теги Бавария Мануэль Нойер Франк Рибери Юпп Хайнкес бундеслига Германия Томас Мюллер Джером Боатенг Давид Алаба

    Новый главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о своем решении вернуться в клуб.

    «Если я правильно помню свою последнюю пресс-конференцию в Менхенгладбахе, тогда я считал, что моя тренерская карьера подошла к концу.

    Возвращение к тренерской работе не было моей мечтой. У меня было много предложений от европейских топ-клубов и с телевидения, но я все их отклонил.

    Это был сложный период, но жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды, это значило, что да, я должен.

    Обдумав все, я пришел к заключению, что человек никогда не должен забывать тех, кто помог ему в жизни.

    «Бавария» очень помогла мне в моей карьере. Без нее я бы никогда в жизни не оказался в «Реале».

    Передо мной сложная задача. Команда в режиме перестройки, мы потеряли лучшего вратаря мира в лице Мануэля Нойера, Франк Рибери тоже травмирован.

    Томас Мюллер не показывает свой лучший футбол, а Джером Боатенг не Джером Боатенг образца сезона-2012/13. То же самое относится и к Давиду Алабе, который пока не набрал лучшую форму после травмы», – сказал Хайнкес.

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