Юпп Хайнкес: «Жена и дочь сказали, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды»

Новый главный тренер «Баварии» рассказал о своем решении вернуться в клуб.

«Если я правильно помню свою последнюю пресс-конференцию в Менхенгладбахе, тогда я считал, что моя тренерская карьера подошла к концу.

Возвращение к тренерской работе не было моей мечтой. У меня было много предложений от европейских топ-клубов и с телевидения, но я все их отклонил.

Это был сложный период, но жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды, это значило, что да, я должен.

Обдумав все, я пришел к заключению, что человек никогда не должен забывать тех, кто помог ему в жизни.

«Бавария» очень помогла мне в моей карьере. Без нее я бы никогда в жизни не оказался в .

Передо мной сложная задача. Команда в режиме перестройки, мы потеряли лучшего вратаря мира в лице Мануэля Нойера, Франк Рибери тоже травмирован.

не показывает свой лучший футбол, а Джером Боатенг не Джером Боатенг образца сезона-2012/13. То же самое относится и к , который пока не набрал лучшую форму после травмы», – сказал Хайнкес.