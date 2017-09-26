Гендиректор «Ахмата»: «Это чушь, что места на стадионе привязаны к студенческим билетам»

Генеральный директор Ахмед Айдамиров опроверг информацию, согласно которой студенты посещают матчи команды под давлением.

Ранее появились сообщения о том, что места на стадионе грозненской команды привязаны к номерам студенческих билетов, чтобы вычислять учащихся, пропускающих игры. По некоторой информации, студентам пригрозили отчислением за пропуск матчей «Ахмата».

«Это чушь, что места на стадионе привязаны к студенческим билетам. У нас что, люди на футбол не ходят, футбол не любят? Разве из-под палки можно кого-то загнать? Ну, один раз загоните, а дальше что?» – сказал Айдамиров.