Федун о травме Реброва: «Похоже, что это четвертые «кресты» за сезон. Кто-то наколдовал»
Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) прокомментировал травму вратаря Артема Реброва.
«Это ужасно. Похоже, что это четвертые «кресты».
Такого никогда не было. Сколько я в футболе – не помню, чтобы у нас было 4 «крестов» за сезон. Это просто ужасно.
Кто-то наколдовал против нас», – сказал Федун.
Во втором тайме матча с «Ливерпулем» Реброва заменил Александр Селихов. Также в этой игре мышечные травмы получили полузащитники «Спартака» Ивелин Попов и Александр Самедов.
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