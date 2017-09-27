Федун о травме Реброва: «Похоже, что это четвертые «кресты» за сезон. Кто-то наколдовал»

Владелец Леонид Федун после матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) прокомментировал травму вратаря .

«Это ужасно. Похоже, что это четвертые «кресты».

Такого никогда не было. Сколько я в футболе – не помню, чтобы у нас было 4 «крестов» за сезон. Это просто ужасно.

Кто-то наколдовал против нас», – сказал Федун.

Во втором тайме матча с «Ливерпулем» Реброва заменил Александр Селихов. Также в этой игре мышечные травмы получили полузащитники «Спартака» Ивелин Попов и Александр Самедов.