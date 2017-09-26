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    Жозе Моуринью: «Москва с каждым годом становится лучше. Я это вижу невооруженным глазом»

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Жозе Моуринью Лига чемпионов травмы Маруан Феллайни Поль Погба Витиньо

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями накануне матча с ЦСКА в Москве.

    «Я уже приезжал в Россию с «Реалом», «Интером», «Челси», теперь с «Манчестер Юнайтед». Это нормальная штука в моей карьере.

    Я очень рад вернуться, потому что это хороший город, который с каждым годом становится лучше. Я это вижу невооруженным глазом. У ЦСКА сейчас самая сильная команда, против которой я играл когда-либо. Самый сильный состав.

    Мы потеряли Погба, Феллайни и Кэррика. Вариантов не так много, но мы стараемся не зацикливаться на индивидуальных единоборствах на отдельных участках поля. Мы собираемся использовать наши сильные стороны, найти баланс и выиграть этот матч», – сказал португалец.

    Моуринью не стал отвечать на вопрос о том, какого мнения он о нападающем ЦСКА Витиньо.

    «Вы бразилец и его агент? Я не хочу говорить о своих соперниках. Если я их хвалю, то мотивирую их. Если говорю плохо – тоже их мотивирую. Могу лишь сказать, что это лучший состав ЦСКА, с которым я встречался за всю свою карьеру», – поделился мыслями португалец.

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