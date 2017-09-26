Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юношеская Лига УЕФА. «Спартак» победил «Ливерпуль» Джеррарда, «Боруссия» Д против «Реала»

    Теги результаты Юношеская лига УЕФА Шахтер U-19 Манчестер Сити U-19 Реал Мадрид U-19 Боруссия Дортмунд U-19 Наполи U-19 Порту U-19 Монако U-19 Ливерпуль U-19 АПОЭЛ U-19 Марибор U-19 Севилья U-19 Бешикташ U-19 Спартак U-19 Тоттенхэм U-19 Фейеноорд U-19 РБ Лейпциг U-19

    Во 2-м туре группового этапа Юношеской Лиги УЕФА «Спартак» дома победил «Ливерпуль» (2:1), который тренирует Стивен Джеррард.

    Юношеская Лига УЕФА

    Групповой этап

    2-й тур

    Группа E

    Спартак U-19 Россия – Ливерпуль U-19 Англия 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    26 сентября, 14.00, «Stadium Spartak»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 17 Льюис, 1:1 – 24 Руденко, 2:1 – 57 Руденко.
    Спартак U-19Максименко, Миронов, Воропаев, Рассказов, Петрунин, Игнатов, Калачевский (Пацев, 75), Володкин, Орехов (Горбулин, 90), Руденко, Лопатин (Сазонов, 85).
    Ливерпуль U-19Грабара, Льюис, Койл, Джонстон, Джонс, Тагсет (Адеканье, 58), Кейн, Мастерсон, Миллар (Маколи, 85), Вудберн, Брюстер (Рафаэл Камашу, 74).
    Предупреждения:
    Володкин (5), Мастерсон (60), Петрунин (60), Джонс (61), Лопатин (61), Вудберн (64), Миронов (65).
    Удаление:
    Мастерсон (73).

     

    Севилья U-19 Испания – Марибор U-19 Словения
    Дата проведения
    26 сентября, 19.00, «Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros Palacios»
    превью матча онлайн статистика

    Группа F

    Наполи U-19 Италия – Фейеноорд U-19 Голландия 2:2 (2:0, 0:2)
    Дата проведения
    26 сентября, 15.00, «Stadio Pasquale Ianniello»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17 Гаэтано, 2:0 – 45 Скьяви, 2:1 – 66 ван дер Куст, 2:2 – 90 Гертрюйда.
    Наполи U-19Шепер, Манци, Скарф, Скьяви, Сенезе, Отранто, Абдалла, Гаэтано, Дзербин (Кальвано, 89), Руссо (Мичилло, 66), Медзони (Пелличья, 80).
    Фейеноорд U-19тен Хове, Маласиа, Гертрюйда, Рейт, Смелерс, Верманн, Эль-Бушатауи (Звартс, 79), Кекчю, Туре, ван дер Куст, Бангура (Бургер, 46).
    Предупреждения:
    ван дер Куст (36), Отранто (41), Гертрюйда (43), Сенезе (76).

     

    Ман Сити U-19 Англия – Шахтер U-19 Украина
    Дата проведения
    26 сентября, 18.00, «Academy Stadium»
    превью матча онлайн статистика
    Ман Сити U-19Гримшоу, Фрэнсис, Латибодьер, Эрик Гарсия, Фоден, Дэвенпорт, Браим Диас, Смит, Dele-Bashiru, Гарре, Матондо.
    Шахтер U-19Вертей, Бондарь, Муравский, Конопля, Холод, Корниенко, Чех, Якимец, Топалов, Кащук, Кулаков.

    Группа G

    Бешикташ U-19 Турция – РБ Лейпциг U-19 Германия 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    26 сентября, 15.00, «Yusuf Ziya ?ni? Stadyumu»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 16 Озтюрк, 1:1 – 36, пенальти Абушабака.
    Бешикташ U-19Дестаноглу, Челеби (Торуногуллары, 90), Йылмаз, Калафат, Атлам, Ачикгез (Кушку, 90), Селак (Эргеч, 73), Севим, Абай, Сечгин, Озтюрк.
    РБ Лейпциг U-19Краль, Зенкбайль, Минц, Хоппе (Шеленц, 88), Меконнен, Майетшак (Кюн, 73), Штирлин, Абушабака, Йылмаз, Фонтен (Крюгер, 65), Людевиг.
    Предупреждения:
    Крюгер (67), Штирлин (82), Торуногуллары (90).

     

    Монако U-19 Монако – Порту U-19 Португалия 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 сентября, 16.00, «тренировочный центр CMB»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Жорди Мбоула, 1:1 – 45 Малек.
    Монако U-19Мифсю, Бадиашиле, Абанда-Мфомо, Нгакуту-Япенде, Силла, Антонуччи (Тюрам-Ульен, 46), Бонджованни, Антоньелли, Жорди Мбоула, Попович, Диалло.
    Порту U-19Рикарду Силва, Диогу Кейруш, Диогу Бесса, Жозе Тейшейра, Паулу Эштрела, Морету, Жоау Ламейра, Ромариу Баро, Жоау Мариу, Малек, Мади Кета.

    Группа H

    АПОЭЛ U-19 Кипр – Тоттенхэм U-19 Англия 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 сентября, 16.00, «Makareio Stadio»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 23 Караяннис.
    АПОЭЛ U-19Пападопулос, Адони, Стилианидис, Караяннис, Параскевас, Андреу, Сократус, Папуцос, Наум, Оккаридис, Грубац (Велетинас, 28).
    Тоттенхэм U-19де Би, Танганга, Браун, Эйома, Роулз, Марш, Эдвардс, Скипп, Беннеттс, Стерлинг, Шашуа.

     

    Боруссия Д U-19 Германия – Реал U-19 Испания 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    26 сентября, 17.00, «Fu?ballpark BVB Hohenbuschei»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия Д U-19 – Unbehaun, Бесте, Килиан, Шверманн, Зехельманн, Копач, Санчо, Рашль, Ларсен, Исак, Булут.
    Реал U-19Моамет Айрам, Адри, Сабарте, Говеа, Алекс Мартин, Сесар Хелаберт, Оскар Родригес, Альберто Фернандес, Баэса, Виктор Чуст, Дани Гомес.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы юношеской Лиги чемпионов

    Статистика юношеской Лиги чемпионов

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться