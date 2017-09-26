Юношеская Лига УЕФА. «Спартак» победил «Ливерпуль» Джеррарда, «Боруссия» Д против «Реала»
Во 2-м туре группового этапа Юношеской Лиги УЕФА «Спартак» дома победил «Ливерпуль» (2:1), который тренирует Стивен Джеррард.
Юношеская Лига УЕФА
Групповой этап
2-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 26 сентября, 14.00, «Stadium Spartak»
-
Спартак U-19 –
Максименко, Миронов, Воропаев, Рассказов, Петрунин, Игнатов, Калачевский (Пацев, 75), Володкин, Орехов (Горбулин, 90), Руденко, Лопатин (Сазонов, 85).
-
Ливерпуль U-19 –
Грабара, Льюис, Койл, Джонстон, Джонс, Тагсет (Адеканье, 58), Кейн, Мастерсон, Миллар (Маколи, 85), Вудберн, Брюстер (Рафаэл Камашу, 74).
- Предупреждения:
- Володкин (5), Мастерсон (60), Петрунин (60), Джонс (61), Лопатин (61), Вудберн (64), Миронов (65).
- Удаление:
- Мастерсон (73).
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.00, «Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros Palacios»
Группа F
- Дата проведения
- 26 сентября, 15.00, «Stadio Pasquale Ianniello»
- Голы:
- 1:0 – 17 Гаэтано, 2:0 – 45 Скьяви, 2:1 – 66 ван дер Куст, 2:2 – 90 Гертрюйда.
-
Наполи U-19 –
Шепер, Манци, Скарф, Скьяви, Сенезе, Отранто, Абдалла, Гаэтано, Дзербин (Кальвано, 89), Руссо (Мичилло, 66), Медзони (Пелличья, 80).
-
Фейеноорд U-19 –
тен Хове, Маласиа, Гертрюйда, Рейт, Смелерс, Верманн, Эль-Бушатауи (Звартс, 79), Кекчю, Туре, ван дер Куст, Бангура (Бургер, 46).
- Предупреждения:
- ван дер Куст (36), Отранто (41), Гертрюйда (43), Сенезе (76).
- Дата проведения
- 26 сентября, 18.00, «Academy Stadium»
-
Ман Сити U-19 –
Гримшоу, Фрэнсис, Латибодьер, Эрик Гарсия, Фоден, Дэвенпорт, Браим Диас, Смит, Dele-Bashiru, Гарре, Матондо.
Группа G
- Дата проведения
- 26 сентября, 15.00, «Yusuf Ziya ?ni? Stadyumu»
-
Бешикташ U-19 –
Дестаноглу, Челеби (Торуногуллары, 90), Йылмаз, Калафат, Атлам, Ачикгез (Кушку, 90), Селак (Эргеч, 73), Севим, Абай, Сечгин, Озтюрк.
-
РБ Лейпциг U-19 –
Краль, Зенкбайль, Минц, Хоппе (Шеленц, 88), Меконнен, Майетшак (Кюн, 73), Штирлин, Абушабака, Йылмаз, Фонтен (Крюгер, 65), Людевиг.
- Предупреждения:
- Крюгер (67), Штирлин (82), Торуногуллары (90).
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.00, «тренировочный центр CMB»
- Голы:
- 1:0 – 4 Жорди Мбоула, 1:1 – 45 Малек.
-
Монако U-19 –
Мифсю, Бадиашиле, Абанда-Мфомо, Нгакуту-Япенде, Силла, Антонуччи (Тюрам-Ульен, 46), Бонджованни, Антоньелли, Жорди Мбоула, Попович, Диалло.
-
Порту U-19 –
Рикарду Силва, Диогу Кейруш, Диогу Бесса, Жозе Тейшейра, Паулу Эштрела, Морету, Жоау Ламейра, Ромариу Баро, Жоау Мариу, Малек, Мади Кета.
Группа H
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.00, «Makareio Stadio»
- Гол:
- 1:0 – 23 Караяннис.
-
АПОЭЛ U-19 –
Пападопулос, Адони, Стилианидис, Караяннис, Параскевас, Андреу, Сократус, Папуцос, Наум, Оккаридис, Грубац (Велетинас, 28).
- Дата проведения
- 26 сентября, 17.00, «Fu?ballpark BVB Hohenbuschei»
-
Боруссия Д U-19 –
Unbehaun, Бесте, Килиан, Шверманн, Зехельманн, Копач, Санчо, Рашль, Ларсен, Исак, Булут.
-
Реал U-19 –
Моамет Айрам, Адри, Сабарте, Говеа, Алекс Мартин, Сесар Хелаберт, Оскар Родригес, Альберто Фернандес, Баэса, Виктор Чуст, Дани Гомес.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы юношеской Лиги чемпионов
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.