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    Евгений Плющенко: «Катание Саханович на порядок мощнее, чем у Медведевой»

    Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Евгения Медведева Серафима Саханович

    Тренер Евгений Плющенко рассказал о работе с российской фигуристкой Серафимой Саханович.

    «Мы приступили к работе буквально три дня назад. Я вижу, что Серафима хочет вернуться в элиту фигурного катания. И доказать – прежде всего, самой себе, что она может бороться на высоком уровне. Она из нашей академии вообще не вылезает, с утра до вечера пашет.

    Мы сейчас восстанавливаем технику. Вернее, начали ее ломать, так как на некоторых прыжках эта ее техника мне очень не нравится. У нее большая проблема с акселем, и есть сложность с группировкой, которая слишком широкая. Также она начала худеть, потому что есть у нее небольшой излишний вес.

    Понимаете, девочка хотела вообще закончить карьеру. Но сейчас у нее есть желание. Ей с ее данными в семнадцать лет заканчивать смешно! Как восстановим ее технику, будем учить четверной сальхов, тем более, как она говорит, его тренировала. И четверной тулуп также будем осваивать.

    Ни у одной спортсменки, даже из числа топовых фигуристок, нет такого мощного катания, как у Серафимы. Оно действительно очень мощное.

    То есть как, даже если взять наших взрослых девчонок?

    – Да, даже если взять взрослых, никто так не скользит и никто не катит с такой скоростью.

    Евгения Медведева?

    – Я про нее и говорю.

    Саханович катит мощнее нынешней двукратной чемпионки мира?

    – Конечно. На порядок. Просто на порядок. Только к этому скольжению надо еще добавить технику, чтобы вкупе получался прокат программы. А прыгает она как высоко! Поэтому очень здорово, что она решила остаться в фигурном катании», – сказал Плющенко.

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