Евгений Плющенко: «Катание Саханович на порядок мощнее, чем у Медведевой»

Тренер Евгений Плющенко рассказал о работе с российской фигуристкой Серафимой Саханович.

«Мы приступили к работе буквально три дня назад. Я вижу, что Серафима хочет вернуться в элиту фигурного катания. И доказать – прежде всего, самой себе, что она может бороться на высоком уровне. Она из нашей академии вообще не вылезает, с утра до вечера пашет.

Мы сейчас восстанавливаем технику. Вернее, начали ее ломать, так как на некоторых прыжках эта ее техника мне очень не нравится. У нее большая проблема с акселем, и есть сложность с группировкой, которая слишком широкая. Также она начала худеть, потому что есть у нее небольшой излишний вес.

Понимаете, девочка хотела вообще закончить карьеру. Но сейчас у нее есть желание. Ей с ее данными в семнадцать лет заканчивать смешно! Как восстановим ее технику, будем учить четверной сальхов, тем более, как она говорит, его тренировала. И четверной тулуп также будем осваивать.

Ни у одной спортсменки, даже из числа топовых фигуристок, нет такого мощного катания, как у Серафимы. Оно действительно очень мощное.

– То есть как, даже если взять наших взрослых девчонок?

– Да, даже если взять взрослых, никто так не скользит и никто не катит с такой скоростью.

– Евгения Медведева?

– Я про нее и говорю.

– Саханович катит мощнее нынешней двукратной чемпионки мира?

– Конечно. На порядок. Просто на порядок. Только к этому скольжению надо еще добавить технику, чтобы вкупе получался прокат программы. А прыгает она как высоко! Поэтому очень здорово, что она решила остаться в фигурном катании», – сказал Плющенко.