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    «Торро Россо» подтвердила, что Квят «отдохнет несколько гонок». Его заменит Гасли

    Теги Торо Россо Формула-1 Даниил Квят Пьер Гасли

    Команда «Торо Россо» подтвердила, что на Гран-при Малайзии вместо Даниила Квята в ее составе выступит французский гонщик Пьер Гасли, сообщает Motorsport. 

    Команда из Фаэнцы отметила, что Квят отдохнет несколько гонок, но при этом останется частью семьи «Ред Булл». 

    «Гасли – следующий в очереди в «Ред Булл», и он заслужил этот шанс, взяв титул в GP2  в 2016 году и успешно выступая в этом сезоне в «Супер-Формуле».

    Даниил Квят в этом году еще не демонстрировал свой истинный потенциал, поэтому мы хотим, чтобы он взял передышку в следующих гонках», – сказал руководитель «Торо Россо» Франц Тост.

    Квята отстранили от участия в «Формуле-1»

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    Где будет Квят в 2018 году?

    225 голосов
    • В "Торо Россо"
      14%
    • В другой команде "Формулы-1"
      10%
    • Дома или в другой гоночной серии
      76%

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