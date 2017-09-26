Команда «Торо Россо» подтвердила, что на Гран-при Малайзии вместо Даниила Квята в ее составе выступит французский гонщик Пьер Гасли, сообщает Motorsport.

Команда из Фаэнцы отметила, что Квят отдохнет несколько гонок, но при этом останется частью семьи «Ред Булл».

«Гасли – следующий в очереди в «Ред Булл», и он заслужил этот шанс, взяв титул в GP2 в 2016 году и успешно выступая в этом сезоне в «Супер-Формуле».

Даниил Квят в этом году еще не демонстрировал свой истинный потенциал, поэтому мы хотим, чтобы он взял передышку в следующих гонках», – сказал руководитель «Торо Россо» Франц Тост.

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