Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Макдэвид возглавил рейтинг TSN, Малкин – 6-й, Овечкин – 22-й

    Теги рейтинги Питтсбург Оттава Монреаль Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Сент-Луис Коламбус Эдмонтон Сан-Хосе Сергей Бобровский Чикаго Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Брент Бернс НХЛ Патрик Кэйн Кэри Прайс Виктор Хедман Эрик Карлссон Евгений Кузнецов Владимир Тарасенко Артемий Панарин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс

    TSN составил рейтинг топ-50 лучших хоккеистов сезона-2017/18.

    Первая десятка выглядит следующим образом:

    1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

    2. Сидни Кросби («Питтсбург»)

    3. Эрик Карлссон («Оттава»)

    4. Патрик Кэйн («Чикаго»)

    5. Кэри Прайс («Монреаль»)

    6. Евгений Малкин («Питтсбург»)

    7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

    8. Брент Бернс («Сан-Хосе»)

    9. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

    10. Остон Мэттьюс («Торонто»)

    ...

    11. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

    22. Александр Овечкин («Вашингтон»)

    28. Сергей Бобровский («Коламбус»)

    32. Артемий Панарин («Коламбус»)

    48. Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться