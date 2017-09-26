НХЛ. Макдэвид возглавил рейтинг TSN, Малкин – 6-й, Овечкин – 22-й
TSN составил рейтинг топ-50 лучших хоккеистов сезона-2017/18.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
3. Эрик Карлссон («Оттава»)
4. Патрик Кэйн («Чикаго»)
5. Кэри Прайс («Монреаль»)
6. Евгений Малкин («Питтсбург»)
7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
8. Брент Бернс («Сан-Хосе»)
9. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
10. Остон Мэттьюс («Торонто»)
...
11. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
22. Александр Овечкин («Вашингтон»)
28. Сергей Бобровский («Коламбус»)
32. Артемий Панарин («Коламбус»)
48. Евгений Кузнецов («Вашингтон»).
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