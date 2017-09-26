Рамзан Кадыров: «Никто не сгоняет студентов на стадион. Отчисляем только за плохую учебу»
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что учащихся вузов в регионе не принуждают посещать матчи «Ахмата».
«Отчисляем только за плохую учебу, и то – дается время на исправление. Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы», – написал политик.
Ранее появилась информация, по которой студентов обязали прийти на матч с «Рубином» (1:0). По словам учащихся, на стадионе для каждого университета выделены трибуны, а места привязаны к номерам студенческих билетов, чтобы легко можно было вычислить тех, кто не пришел. За пропуск игры студентам грозили отчислением.
Чеченские студенты пожаловались, что их заставляют посещать игры «Ахмата». Клуб опровергает
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.