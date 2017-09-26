Рамзан Кадыров: «Никто не сгоняет студентов на стадион. Отчисляем только за плохую учебу»

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что учащихся вузов в регионе не принуждают посещать матчи .

«Отчисляем только за плохую учебу, и то – дается время на исправление. Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы», – написал политик.

Ранее появилась информация, по которой студентов обязали прийти на матч с «Рубином» (1:0). По словам учащихся, на стадионе для каждого университета выделены трибуны, а места привязаны к номерам студенческих билетов, чтобы легко можно было вычислить тех, кто не пришел. За пропуск игры студентам грозили отчислением.

Чеченские студенты пожаловались, что их заставляют посещать игры «Ахмата». Клуб опровергает