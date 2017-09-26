Число антидопинговых агентств, выступающих за отстранение России от Пхенчхана-2018, достигло 38

Еще пять Национальных антидопинговых агентств присоединились к призыву к МОК отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO).

К призыву отстранить российских спортсменов от Игр присоединились Бельгия, Италия, Кения, Латвия и Люксембург.

Таким образом, общее количество стран, выступивших против участия России в Пхенчхане-2018, достигло 38.

Вчера украинская сторона также присоединилась к призыву не допускать россиян до Олимпиады. Ранее обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) подписали представители Австрии, Канады, Финляндии, Германии, США, Великобритании, Норвегии, Польши и других стран.