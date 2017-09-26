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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» примет «Шахтер», «Реал» в гостях у дортмундской «Боруссии»

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Шахтер Порту Фейеноорд Манчестер Сити Реал Мадрид Бешикташ Лига чемпионов результаты Наполи АПОЭЛ Тоттенхэм РБ Лейпциг

    Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Шахтер», «Монако» сыграет с «Порту», а «Реал» проведет выездной матч против дортмундской «Боруссии». 

    Лига чемпионов

    2-й тур

    Группа F

    Наполи Италия – Фейеноорд Голландия
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Манчестер Сити Англия – Шахтер Украина
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Группа G

    Бешикташ Турция – РБ Лейпциг Германия
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Водафон-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Монако Монако – Порту Португалия
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Луи II»
    превью матча онлайн статистика

    Группа H

    Боруссия Д Германия – Реал Мадрид Испания
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    АПОЭЛ Кипр – Тоттенхэм Англия
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Нео ГСП»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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