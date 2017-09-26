Лига чемпионов. «Манчестер Сити» примет «Шахтер», «Реал» в гостях у дортмундской «Боруссии»
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Шахтер», «Монако» сыграет с «Порту», а «Реал» проведет выездной матч против дортмундской «Боруссии».
Лига чемпионов
2-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Этихад Стэдиум»
Группа G
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Водафон-Арена»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Луи II»
Группа H
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Нео ГСП»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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