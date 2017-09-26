Дуэйн Уэйд склоняется к «Кавальерс»

Согласно сообщению Cleveland.com, атакующий защитник Дуэйн Уэйд склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в «Кавальерс» вместе со своим бывшим одноклубником и другом .

Уэйд договорился с «Чикаго» о выкупе контракта, согласившись вычесть 8 миллионов долларов из своей зарплаты, сумма которой составляет 23,8 миллиона. В среду защитник официально станет неограниченно свободным агентом.