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    УЕФА проверит «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей

    Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА Неймар финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе

    УЕФА открыла расследование в отношение «ПСЖ».

    Следственная палата комитета по финансовому контролю проверит соответствие деятельности клуба финансовому фэйр-плей, однако официальных комментариев до завершения расследования не будет.

    Летом «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у «Монако» Килиана Мбаппе.

    Формально Неймар выкупил себя сам, а трансфер Мбаппе оформлен аренда с правом последующего выкупа, который может составить 180 миллионов.

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