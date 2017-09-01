УЕФА проверит «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей
УЕФА открыла расследование в отношение «ПСЖ».
Следственная палата комитета по финансовому контролю проверит соответствие деятельности клуба финансовому фэйр-плей, однако официальных комментариев до завершения расследования не будет.
Летом «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у «Монако» Килиана Мбаппе.
Формально Неймар выкупил себя сам, а трансфер Мбаппе оформлен аренда с правом последующего выкупа, который может составить 180 миллионов.
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