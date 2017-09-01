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    «Спартак» заявил воспитанника «Краснодара», из-за которого мог сорваться переход Смолова

    Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Краснодар

    Полузащитник «Спартака» Иван Репях заявлен для участия в чемпионате России сезона-2017/18.

    15-летний хавбек будет выступать за москвичей под 52-м номером.

    Репях перешел в «Спартак» летом 2016 года из «Краcнодара».

    Предполагается, что из-за этого трансфера «Краснодар» отказался продавать «Спартаку» Федора Смолова.

    «Спартак» пришлось уговаривать, чтобы его взяли». Как на самом деле увели молодую звезду «Краснодара»

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