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    Сергей Фурсенко: «У «Зенита» нет никаких проблем с финансовым фэр-плей»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия финансовый фэйр-плей

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко, подводя итоги работы в трансферное окно, отметил, что у клуба нет проблем с соблюдением правил финансового фэйр-плей.

    «С точки зрения экономической «Зенит» очень хорошо справился в это трансферное окно.

    С точки зрения финансового фэйр-плей у нашего клуба вообще нет никаких проблем.

    К тому же мы купили и молодых игроков, которые имеют возможности роста и, в частности, роста их трансферной стоимости», – сказал Фурсенко.

    Финансовый фэйр-плей не разрешат клубам нести убытки более 30 миллионов евро на протяжении трех последних сезонов.

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