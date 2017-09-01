Сергей Фурсенко: «У «Зенита» нет никаких проблем с финансовым фэр-плей»

Президент Сергей Фурсенко, подводя итоги работы в трансферное окно, отметил, что у клуба нет проблем с соблюдением правил финансового фэйр-плей.

«С точки зрения экономической «Зенит» очень хорошо справился в это трансферное окно.

С точки зрения финансового фэйр-плей у нашего клуба вообще нет никаких проблем.

К тому же мы купили и молодых игроков, которые имеют возможности роста и, в частности, роста их трансферной стоимости», – сказал Фурсенко.

Финансовый фэйр-плей не разрешат клубам нести убытки более 30 миллионов евро на протяжении трех последних сезонов.