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    Начался сбор подписей за вотум недоверия президенту «Барселоны»

    Теги Барселона примера Испания болельщики Жозеп Бартомеу Агусти Бенедито

    Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Аугусти Бенедито намерен выдвинуть вотум недоверия действующему руководству во главе с Жозепом Бартомеу.

    Сегодня Бенедито побывал в офисе клуба и получил необходимые документы.

    Чтобы выдвинуть вотум недоверия, Бенедито необходимо собрать 16 тысяч подписей. Он рассчитывает сделать это на домашних матчах «Барселоны» с «Эспаньолом», «Ювентусом» и «Эйбаром».

    «Бартомеу должен уйти в отставку. У него все вышло из под контроля. Сейчас в клубе серьезный управленческий кризис

    Я думаю, есть по меньшей мере 40 или 50 тысяч членов клуба, которые готовы поддержать нас», – заявил Бенедито.

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