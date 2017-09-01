Начался сбор подписей за вотум недоверия президенту «Барселоны»
Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Аугусти Бенедито намерен выдвинуть вотум недоверия действующему руководству во главе с Жозепом Бартомеу.
Сегодня Бенедито побывал в офисе клуба и получил необходимые документы.
Чтобы выдвинуть вотум недоверия, Бенедито необходимо собрать 16 тысяч подписей. Он рассчитывает сделать это на домашних матчах «Барселоны» с «Эспаньолом», «Ювентусом» и «Эйбаром».
«Бартомеу должен уйти в отставку. У него все вышло из под контроля. Сейчас в клубе серьезный управленческий кризис
Я думаю, есть по меньшей мере 40 или 50 тысяч членов клуба, которые готовы поддержать нас», – заявил Бенедито.
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