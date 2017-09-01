Евробаскет-2017. Россия встретится с Турцией, Сербия сыграет с Латвией
В пятницу, 1 сентября, сборная России стартует на чемпионате Европы-2017 встречей с командой Турции.
В других матчах группы D Сербия сыграет с Латвией, Бельгия – с Великобританией.
Евробаскет-2017
Финляндия-Израиль-Румыния-Турция
Групповой этап
Группа C
- Дата проведения
- 1 сентября, 15.00, «Sala Polivalental Cluj-Napoca»
- Дата проведения
- 1 сентября, 17.45, «Sala Polivalental Cluj-Napoca»
- Дата проведения
- 1 сентября, 20.30, «Sala Polivalental Cluj-Napoca»
Положение команд: Хорватия – 0-0, Чехия – 0-0, Испания – 0-0, Черногория – 0-0, Румыния – 0-0, Венгрия – 0-0.
Группа D
- Дата проведения
- 1 сентября, 14.15, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 17.00, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: РОССИЯ – 0-0, Великобритания – 0-0, Сербия – 0-0, Латвия – 0-0, Турция – 0-0, Бельгия – 0-0.
Группа A
Положение команд: Греция – 1-0, Словения – 1-0, Финляндия – 1-0, Франция – 0-1, Польша – 0-1, Исландия – 0-1.
Группа B
Положение команд: Италия – 1-0, Германия – 1-0, Грузия – 1-0, Литва – 0-1, Украина – 0-1, Израиль – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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