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    Евробаскет-2017. Россия встретится с Турцией, Сербия сыграет с Латвией

    Теги результаты сборная России сборная Испании сборная Турции сборная Сербии сборная Хорватии сборная Латвии сборная Черногории сборная Чехии сборная Румынии сборная Бельгии сборная Великобритании сборная Венгрии Евробаскет-2017

    В пятницу, 1 сентября, сборная России стартует на чемпионате Европы-2017 встречей с командой Турции.

    В других матчах группы D Сербия сыграет с Латвией, Бельгия – с Великобританией.

    Евробаскет-2017

    Финляндия-Израиль-Румыния-Турция

    Групповой этап

    Группа C

    Венгрия – Хорватия
    Дата проведения
    1 сентября, 15.00, «Sala Polivalental Cluj-Napoca»
    Онлайн матча

     

    Испания – Черногория
    Дата проведения
    1 сентября, 17.45, «Sala Polivalental Cluj-Napoca»
    Онлайн матча

     

    Румыния – Чехия
    Дата проведения
    1 сентября, 20.30, «Sala Polivalental Cluj-Napoca»
    Онлайн матча

    Положение команд: Хорватия – 0-0, Чехия – 0-0, Испания – 0-0, Черногория – 0-0, Румыния – 0-0, Венгрия – 0-0.

    Группа D

    Бельгия – Великобритания
    Дата проведения
    1 сентября, 14.15, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

     

    Сербия – Латвия
    Дата проведения
    1 сентября, 17.00, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

     

    Турция – Россия
    Дата проведения
    1 сентября, 21.00, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: РОССИЯ – 0-0, Великобритания – 0-0, Сербия – 0-0, Латвия – 0-0, Турция – 0-0, Бельгия – 0-0.

    Группа A

    Положение команд: Греция – 1-0, Словения – 1-0, Финляндия – 1-0, Франция – 0-1, Польша – 0-1, Исландия – 0-1.

    Группа B

    Положение команд: Италия – 1-0, Германия – 1-0, Грузия – 1-0, Литва – 0-1, Украина – 0-1, Израиль – 0-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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