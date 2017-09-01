Евробаскет-2017. Россия встретится с Турцией, Сербия сыграет с Латвией

В пятницу, 1 сентября, сборная России стартует на чемпионате Европы-2017 встречей с командой Турции.

В других матчах группы D Сербия сыграет с Латвией, Бельгия – с Великобританией.

Евробаскет-2017

Финляндия-Израиль-Румыния-Турция

Групповой этап

Группа C

Положение команд: Хорватия – 0-0, Чехия – 0-0, Испания – 0-0, Черногория – 0-0, Румыния – 0-0, Венгрия – 0-0.

Группа D

Положение команд: РОССИЯ – 0-0, Великобритания – 0-0, Сербия – 0-0, Латвия – 0-0, Турция – 0-0, Бельгия – 0-0.

Группа A

Положение команд: Греция – 1-0, Словения – 1-0, Финляндия – 1-0, Франция – 0-1, Польша – 0-1, Исландия – 0-1.

Группа B

Положение команд: Италия – 1-0, Германия – 1-0, Грузия – 1-0, Литва – 0-1, Украина – 0-1, Израиль – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.