«Зенит» заявил на групповой этап Лиги Европы 25 игроков
«Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в групповом этапе Лиги Европы.
В список «А» питерцев вошли 25 футболистов:
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков.
Полузащитники: Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.
Первый матч на групповом этапе Лиги Европы «Зенит» проведет 14 сентября на выезде с «Вардаром».
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