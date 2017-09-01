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    «Зенит» заявил на групповой этап Лиги Европы 25 игроков

    Теги Зенит Артем Дзюба Юрий Жирков Михаил Кержаков Александр Анюков Кристиан Нобоа Бранислав Иванович Лига Европы Доменико Кришито Игорь Смольников Александр Кокорин Олег Шатов Дмитрий Полоз Александр Ерохин Денис Терентьев Андрей Лунев Дмитрий Богаев Юрий Лодыгин Иван Новосельцев Далер Кузяев Леандро Паредес Эмануэль Маммана Себастьян Дриусси Максим Карпов Эмилиано Ригони Матиас Краневиттер Миха Мевля

    «Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в групповом этапе Лиги Европы.

    В список «А» питерцев вошли 25 футболистов:

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.

    Первый матч на групповом этапе Лиги Европы «Зенит» проведет 14 сентября на выезде с «Вардаром».

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