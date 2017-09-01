«Зенит» заявил на групповой этап Лиги Европы 25 игроков

«Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в групповом этапе Лиги Европы.

В список «А» питерцев вошли 25 футболистов:

Вратари: Андрей Лунев, , Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, .

Полузащитники: Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, .

Нападающие: Себастьян Дриусси, , Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.

Первый матч на групповом этапе Лиги Европы «Зенит» проведет 14 сентября на выезде с «Вардаром».