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    «ПСЖ»: «Клуб полностью соответствует правилам ФФП»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА Неймар финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе

    «ПСЖ» выступил с заявлением по поводу начала проверки УЕФА на соответствие клуба правилам финансового фэйр-плей.

    «Клуб признает решение УЕФА, которое намерено убедиться в том, что счета «ПСЖ» соответствуют финансовому фэйр-плей.

    «ПСЖ» удивлен тем фактом, что организация намерена сделать это, несмотря на то, что мы информировали обо всех переходах.

    Клуб не сомневается в том, что сможет доказать свое соответствие финансовым правилам УЕФА в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».

    Летом «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 млн евро, а также арендовал у «Монако» Килиана Мбаппе с правом последующего выкупа, который может составить 180 миллионов евро.

    УЕФА проверит «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей

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