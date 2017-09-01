«ПСЖ»: «Клуб полностью соответствует правилам ФФП»

выступил с заявлением по поводу начала проверки УЕФА на соответствие клуба правилам финансового фэйр-плей.

«Клуб признает решение , которое намерено убедиться в том, что счета «ПСЖ» соответствуют финансовому фэйр-плей.

«ПСЖ» удивлен тем фактом, что организация намерена сделать это, несмотря на то, что мы информировали обо всех переходах.

Клуб не сомневается в том, что сможет доказать свое соответствие финансовым правилам УЕФА в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».

Летом «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 млн евро, а также арендовал у «Монако» с правом последующего выкупа, который может составить 180 миллионов евро.

УЕФА проверит «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей