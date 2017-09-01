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    «Ман Сити» пожалуется в FA на «Арсенал». Санчес больше не хочет играть за лондонцев

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Футбольная ассоциация Англии

    «Манчестер Сити» остался недоволен действиями «Арсенала» в ситуации с сорвавшимся переходом форварда Алексиса Санчеса.

    «Сити» хочет направить в Футбольную ассоциацию Англии жалобу на лондонцев из-за отказа продавать чилийца.

    По информации издания El Mercurio, стороны уже согласовали все детали трансфера, а Санчес даже подписал с «Сити» контракт. В Интернете есть фотография игрока в форме клуба из Манчестера.

    Как утверждает Goal.com, Алексис остался крайне недоволен тем, как поступил «Арсенал» и больше не хочет играть за лондонцев из-за отсутствия мотивации.

    «Ман Сити» пообещал 28-летнему игроку, что постарается приобрести его в январе.

    Напомним, «Арсенал» отказался продавать Санчеса после того, как вышел из переговоров с «Монако» по Тома Лемару. До этого лондонцы требовали более 70 миллионов фунтов за Санчеса.

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