«Ман Сити» пожалуется в FA на «Арсенал». Санчес больше не хочет играть за лондонцев

«Манчестер Сити» остался недоволен действиями в ситуации с сорвавшимся переходом форварда Алексиса Санчеса.

«Сити» хочет направить в Футбольную ассоциацию Англии жалобу на лондонцев из-за отказа продавать чилийца.

По информации издания El Mercurio, стороны уже согласовали все детали трансфера, а Санчес даже подписал с «Сити» контракт. В Интернете есть фотография игрока в форме клуба из Манчестера.

Как утверждает Goal.com, Алексис остался крайне недоволен тем, как поступил и больше не хочет играть за лондонцев из-за отсутствия мотивации.

пообещал 28-летнему игроку, что постарается приобрести его в январе.

Напомним, «Арсенал» отказался продавать Санчеса после того, как вышел из переговоров с по Тома Лемару. До этого лондонцы требовали более 70 миллионов фунтов за Санчеса.

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