Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Амуром», ЦСКА против «Авангарда»

    Теги Авангард Металлург Мг Сибирь ЦСКА Витязь Трактор Амур Автомобилист результаты Слован КХЛ Югра Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Металлург Мг – Амур
    Дата проведения
    1 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    Трактор – Адмирал
    Дата проведения
    1 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    Автомобилист – Куньлунь
    Дата проведения
    1 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео
    Слован – Сибирь
    Дата проведения
    1 сентября, 18.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – Авангард
    Дата проведения
    1 сентября, 19.30, «CSKA Sports Ice Complex»
    Онлайн матча Видео
    Витязь – Югра
    Дата проведения
    1 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться