КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Амуром», ЦСКА против «Авангарда»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 1 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 1 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 1 сентября, 18.00, «Словнафт-Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.30, «CSKA Sports Ice Complex»
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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