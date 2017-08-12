Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» активировала опцию выкупа Паулиньо у «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 млн евро

    Теги Паулиньо Барселона примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай Гуанчжоу Эвергранд

    Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перейдет в «Барселону».

    Каталонский клуб активировал опцию выкупа игрока у китайцев за 40 миллионов евро. В ближайшее время «Барселона» официально объявит о трансфере бразильца.

    «Барса» делала два предложения по футболисту, начав с 20 миллионов евро, однако «Гуанчжоу» отказался продавать игрока за меньшую компенсацию, чем сумма отступных.

    Подробную статистику 29-летнего Паулиньо можно изучить здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться