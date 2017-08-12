«Барселона» активировала опцию выкупа Паулиньо у «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 млн евро

Полузащитник Паулиньо перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб активировал опцию выкупа игрока у китайцев за 40 миллионов евро. В ближайшее время официально объявит о трансфере бразильца.

«Барса» делала два предложения по футболисту, начав с 20 миллионов евро, однако «Гуанчжоу» отказался продавать игрока за меньшую компенсацию, чем сумма отступных.

Подробную статистику 29-летнего Паулиньо можно изучить здесь.