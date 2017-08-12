Турнир в Казани. 15 очков Мозгова помогли России крупно победить Германию, Венгрия встретится с Исландией
Сегодня в рамках международного турнира в Казани сборная России разгромила команду Германии (89:60).
В другом матче Венгрия сойдется с Исландией.
Вход в «Баскет-Холл» свободный.
Международный турнир в Казани
Германия – Россия – 60:89 (10:11, 31:29, 16:29, 3:20)
ГЕРМАНИЯ: Бенциг (11 + 5 подборов), Хекманн, Штайга (оба – 10).
РОССИЯ: Мозгов (15 + 5 подборов), М. Кулагин (13), Фридзон (10), Трушкин (8 + 5 подборов), Воронцевич, Курбанов (оба – 8), Антонов (7), Зубков, Бабурин (оба – 5), Хвостов (4 + 5 подборов + 6 передач), Д. Кулагин (3), Ильницкий (2), Ивлев (1), Колюшкин.
12 августа. 13.00
Венгрия – Исландия
12 августа. 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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