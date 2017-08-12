Турнир в Казани. 15 очков Мозгова помогли России крупно победить Германию, Венгрия встретится с Исландией

Сегодня в рамках международного турнира в Казани сборная России разгромила команду Германии (89:60).

В другом матче Венгрия сойдется с Исландией.

Вход в «Баскет-Холл» свободный.

Международный турнир в Казани

Германия – Россия – 60:89 (10:11, 31:29, 16:29, 3:20)



ГЕРМАНИЯ: Бенциг (11 + 5 подборов), Хекманн, Штайга (оба – 10).

РОССИЯ: Мозгов (15 + 5 подборов), М. Кулагин (13), Фридзон (10), Трушкин (8 + 5 подборов), Воронцевич, Курбанов (оба – 8), Антонов (7), Зубков, Бабурин (оба – 5), Хвостов (4 + 5 подборов + 6 передач), Д. Кулагин (3), Ильницкий (2), Ивлев (1), Колюшкин.

12 августа. 13.00

Венгрия – Исландия

12 августа. 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.