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    Турнир в Казани. 15 очков Мозгова помогли России крупно победить Германию, Венгрия встретится с Исландией

    Теги результаты товарищеские матчи сборная России сборная Германии сборная Венгрии сборная Исландии

    Сегодня в рамках международного турнира в Казани сборная России разгромила команду Германии (89:60).

    В другом матче Венгрия сойдется с Исландией.

    Вход в «Баскет-Холл» свободный.

    Международный турнир в Казани

    Германия – Россия – 60:89 (10:11, 31:29, 16:29, 3:20)

    ГЕРМАНИЯ: Бенциг (11 + 5 подборов), Хекманн, Штайга (оба – 10).

    РОССИЯ: Мозгов (15 + 5 подборов), М. Кулагин (13), Фридзон (10), Трушкин (8 + 5 подборов), Воронцевич, Курбанов (оба – 8), Антонов (7), Зубков, Бабурин (оба – 5), Хвостов (4 + 5 подборов + 6 передач), Д. Кулагин (3), Ильницкий (2), Ивлев (1), Колюшкин.

    12 августа. 13.00

    Венгрия – Исландия

    12 августа. 16.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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