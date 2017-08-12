Жулиано подписал с «Фенербахче» четырехлетний контракт

Полузащитник Жулиано официально перешел из в «Фенербахче».

Футболист подписал с турецким клубом контракт на четыре года. Полузащитник получил в «Фенербахче» игровой номер 20.

В прошлом сезоне Жулиано забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах. При новом тренере «Зенита» Роберто Манчини бразилец потерял место в составе.

Подробную статистику выступлений полузащитника смотрите здесь.