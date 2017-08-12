Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жулиано подписал с «Фенербахче» четырехлетний контракт

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция трансферы видео Жулиано

    Полузащитник Жулиано официально перешел из «Зенита» в «Фенербахче».

    Футболист подписал с турецким клубом контракт на четыре года. Полузащитник получил в «Фенербахче» игровой номер 20.

    В прошлом сезоне Жулиано забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах. При новом тренере «Зенита» Роберто Манчини бразилец потерял место в составе.

    Подробную статистику выступлений полузащитника смотрите здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться