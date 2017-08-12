Зидан о новом контракте с «Реалом»: «Это ничего не значит, я могу не доработать до конца года»

Главный тренер Зинедин Зидан подтвердил информацию о продлении контракта.

«Да, я рад, но это ничего не значит. Я могу подписать контракт на 10 лет, на 20, но я знаю, где я работаю. Здесь все происходит очень быстро, и я могу не доработать до конца года.

Я рад, что есть доверие. Если хорошо работать, цели всегда будут одни и те же, зная наш клуб, мы хотим побеждать в каждом матче и выигрывать все трофеи», – сказал Зидан.

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