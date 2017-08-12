Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:1, забив на 83-й и 84-й минутах

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия

    В 6-м туре премьер-лиги ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1).

    После 6 туров на счету армейцев 12 очков, у «Спартака» – 8.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    ЦСКА – Спартак 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.30, «ЦСКА»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 48 Пашалич, 1:1 – 83 Щенников, 2:1 – 84 Витиньо.
    ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Березуцкий (Натхо, 69), Щенников, Васин, Вернблум, Дзагоев (Игнашевич, 90), Головин, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Чалов, 59).
    СпартакСелихов, Джикия, Ташчи, Петкович, Комбаров, Фернандо (Ананидзе, 87), Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 37).
    Предупреждения:
    Головин (84), Витиньо (85).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться