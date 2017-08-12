ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:1, забив на 83-й и 84-й минутах

В 6-м туре премьер-лиги ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1).

После 6 туров на счету армейцев 12 очков, у «Спартака» – 8.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги