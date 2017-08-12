ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:1, забив на 83-й и 84-й минутах
В 6-м туре премьер-лиги ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1).
После 6 туров на счету армейцев 12 очков, у «Спартака» – 8.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 12 августа, 17.30, «ЦСКА»
-
ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий (Натхо, 69), Щенников, Васин, Вернблум, Дзагоев (Игнашевич, 90), Головин, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Чалов, 59).
-
Спартак –
Селихов, Джикия, Ташчи, Петкович, Комбаров, Фернандо (Ананидзе, 87), Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 37).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.