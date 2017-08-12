Главный тренер «Анжи» Григорян подал в отставку во время флеш-интервью

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян объявил об уходе из команды после поражения от (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России.

«Ну, уже не главный тренер. А по матчу – очередная игра, где индивидуальные и грубейшие ошибки привели к такому результату. По содержанию провели качественную игру, но проиграли.

Когда накапливается достаточное количество качественных игр, которые ты все равно проигрываешь – тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю», – заявил специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что «Анжи» может возглавить Валерий Карпин.