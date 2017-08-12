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    Главный тренер «Анжи» Григорян подал в отставку во время флеш-интервью

    Теги Премьер-лига Россия Динамо Москва Анжи Александр Григорян

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян объявил об уходе из команды после поражения от «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России.

    «Ну, уже не главный тренер. А по матчу – очередная игра, где индивидуальные и грубейшие ошибки привели к такому результату. По содержанию провели качественную игру, но проиграли.

    Когда накапливается достаточное количество качественных игр, которые ты все равно проигрываешь – тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю», – заявил специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

    Ранее сообщалось, что «Анжи» может возглавить Валерий Карпин.

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