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    Леонид Слуцкий: «Самый приятный момент матча – песня, которую фанаты пели обо мне»

    Теги Леонид Слуцкий болельщики видео Халл Д2 Англия Бертон

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал крупную победу над «Бертоном» (4:1)  в матче 2-го тура чемпионшипа.

    «Мы начали матч очень хорошо. «Халл» открыл счет и имел много шансов, но после первых 20 минут мы были не так хороши. Мы потеряли контроль над мячом и контроль над матчем. Мы вернулись во втором тайме, и, конечно же, у нас было большое преимущество, потому что у них было на одного игрока меньше.

    Команда все еще строится. Иногда мы показываем хороший футбол, но пока что-то может не получаться. Мы будем продолжать упорно работать над этим.

    Я знаю, что это очень сложная лига, и здесь все возможно. Нельзя думать, что ты лучше другой команды. Конечно, есть фавориты и аутсайдеры. Так везде. Но ты знаешь, что каждый матч сложный, и возможен любой результат.

    Я очень благодарен нашим фанатам за то, как они поддерживали меня с самого начала. Болельщики помогли команде изменить ситуацию во втором тайме после непростых 20 минут в конце первого тайма. Я надеюсь, что такая поддержка будет продолжаться в течение всего сезона.

    Самый приятный момент матча? Думаю, что это песня, которую фанаты пели обо мне», – сказал Слуцкий.

    Победа над «Бертоном» стала для Слуцкого первой в чемпионшипе.

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