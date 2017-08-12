Чемпионшип. «Халл» Слуцкого разгромил «Бертон» – 4:1
Во втором туре чемпионшипа «Халл» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого разгромил «Бертон» (4:1).
Чемпионшип
2-й тур
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Хиллсборо»
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Шеффилд Уэнсдей –
Вествуд, Лис, Пудил, Хант, Ловенс (Уинналл, 27), Рич, Хатчинсон (Джонс, 13), Уоллес, Бэннан, Роудс (Флетчер, 87), Хупер.
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КПР –
Смитис, Онуоха, Бидуэлл, Перч, Линч, Луонго, Скоуэн, Фримэн (Мэннинг, 80), Вшолек, Мэкки (Луа-Луа, 79), Уошингтон.
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Мадейски Стэдиум»
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Рединг –
Манноне, Макшейн, Мур, Блэккетт, Илори (Клемент, 73), Свифт, Келли, Барроу (Попа, 83), Эванс (ван ден Берг, 58), Гантер, Мендес.
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Фулхэм –
Баттон, Рим, Калас, Сессеньон, Фредерикс, Юхансен (Камара, 76), Норвуд, Айите (Пьязон, 50), Макдоналд, Кебано (Одои, 5), Алуко.
- Удаление:
- Калас (1).
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Нью Ден»
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Миллуолл –
Арчер, Хатчинсон, Мередит, Маклафлин, Уэбстер, Уоллес, Сэвилл, Уильямс, Фергюсон (Оньединма, 77), Морисон, Грегори (Эллиотт, 82).
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Болтон –
Ховард, Берк, Биверс, Тэйлор, Дервит, Прэтли, Каллен, Караджан, Литтл (Мораиш, 53), Мэдин (Уилбрэм, 83), Ле Фондр (Армстронг, 69).
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Элланд Роуд»
-
Лидс –
Видвальд, Янссон, Бортуик-Джексон (Даллас, 82), Эйлинг, Купер, Филлипс (Роналдо Виейра, 61), О`Кейн, Эрнандес, Руф (Сайс, 61), Алиоски, Вуд.
-
Престон –
Максвелл, Хантингтон, Каннингем, Фишер, Сперр, Браун (Галлахер, 90), Пирсон, Джонсон, Робинсон, Хьюджилл, Баркхузен (Харроп, 65).
- Предупреждения:
- Пирсон (31), Каннингем (68), Роналдо Виейра (74).
- Удаление:
- Пирсон (60).
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
-
Халл –
Макгрегор, Хектор, Доусон, Айна, Кларк, Клукас (Мейлер, 71), Хенриксен, Гросицки (Ларссон, 74), Кэмпбелл, Эрнандес (Диоманде, 69), Боуэн.
-
Бертон –
Байуотер, Уорнок (Дайер, 6), Макфазин, Бакстон, Нэйлор, Ирвайн, Акпан (Сбарра, 71), Ланд, Мерфи, Эйкинс, Сорделл (Флэнаган, 55).
- Удаление:
- Ирвайн (38).
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Прайд Парк»
-
Дерби Каунти –
Карсон, Кио, Форсит, Уиздом, Дэвис, Джонсон, Хаддлстоун, Вайманн (Анья, 71), Баттерфилд (Брайсон, 63), Расселл (Ньюджент, 62), Мартин.
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Вулверхэмптон –
Радди, Боли, Дуглас, Доэрти, Родерик, Рубен Невеш, Коуди, Саисс, Диогу Жота (Дико, 86), Энобахаре (Ронан, 81), Лео Бонатини (Кавалейру, 65).
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 21 Мендес-Лэйнг, 2:0 – 60 Хойлетт, 3:0 – 71 Мендес-Лэйнг.
-
Кардифф –
Этеридж, Моррисон, Беннетт (Ричардс, 63), Пелтьер, Бамба, Роллс, Дамур, Мендес-Лэйнг (Уорд, 86), Гуннарссон, Хойлетт, Зохоре.
-
Астон Вилла –
Джонстон, Честер, Тэйлор, Хаттон, Терри, Аль-Мухаммади (Адома, 31), Уэлан, Лэнсбери (О`Хэр, 58), Онома (Хурихэйн, 77), Агбонлахор, Хоган.
- Предупреждение:
- Тэйлор (55).
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Оуквелл»
- Голы:
- 1:0 – 15 Брэдшоу, 1:1 – 53 Макголдрик, 1:2 – 70 Уогхорн.
-
Барнсли –
Дэвис, Джексон, Пирсон, Маккарти, Макдоналд, Монкур, Уильямс, Хэммилл (Барнс, 80), Поттс, Хеджес (Пэйн, 78), Брэдшоу (Угбо, 57).
-
Ипсвич –
Бялковски, Чемберс, Кнудсен, Кенлок (Макголдрик, 46), Иорфа, Найдем (Уогхорн, 46), Даунс (Макдоннелл, 77), Скас, Спенс, Сирс, Гарнер.
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Сент-Эндрюс»
-
Бирмингем –
Стокдэйл, Робертс, Моррисон, Граундс (Робинсон, 46), Нсуэ, Дэвис (Кифтенбелд, 46), Ндойе, Гарднер, Магома, Доналдсон, Адамс (Коттерилл, 60).
-
Бристоль Сити –
Филдинг, Райт, Брайен, Пизано, Смит, Пэк, Хегелер, Рид, Браунхилл (Элиассон, 68), Пэтерсон (О`Дода, 67), Дьедиу.
- Удаление:
- Кифтенбелд (80).
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Гриффин Парк»
- Голы:
- 1:0 – 38 Иган, 1:1 – 41 Бухалакис, 1:2 – 43 Мерфи, 1:3 – 47 Бухалакис, 2:3 – 79 Бьелланд, 2:4 – 83 Дауэлл, 3:4 – 90 Мопе.
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Брентфорд –
Бентли, Бьелланд, Генри, Дальсгор, Иган, Йеннарис (Сойерс, 58), Мокоджо, Хота, Макикран (Уоткинс, 59), Йозефзон (Мопе, 69), Вибе.
-
Ноттингем Форест –
Смит, Уоррелл, Мансьенн, Миллз, Дариква, Воэн, Осборн, Клаф (Дауэлл, 46), Бухалакис (Траоре, 78), Маккей (Карайол, 72), Мерфи.
- Дата проведения
- 12 августа, 19.30, «Риверсайд»
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Мидлсбро –
Рэндолф, Гибсон, Френд, Кристи, Фрай, Хаусон, Клейтон, Форшоу, Ассомбалонга, Бэмфорд, Жестед.
- Дата проведения
- 13 августа, 15.30, «Карроу Роуд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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