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    Чемпионшип. «Халл» Слуцкого разгромил «Бертон» – 4:1

    Теги Леонид Слуцкий Болтон Рединг Астон Вилла Мидлсбро Фулхэм результаты Бирмингем Сандерленд Лидс Вулверхэмптон Дерби Каунти Норвич Сити Престон Ноттингем Форест Халл Кардифф Сити Куинз Парк Рейнджерс Шеффилд Уэнсдей Барнсли Ипсвич Д2 Англия Миллуолл Бристоль Сити Брентфорд Бертон

    Во втором туре чемпионшипа «Халл» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого разгромил «Бертон» (4:1).

    Чемпионшип

    2-й тур

    Шеффилд Уэнсдей – КПР 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Хиллсборо»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 23 Мэкки, 1:1 – 48 Уинналл.
    Шеффилд УэнсдейВествуд, Лис, Пудил, Хант, Ловенс (Уинналл, 27), Рич, Хатчинсон (Джонс, 13), Уоллес, Бэннан, Роудс (Флетчер, 87), Хупер.
    КПРСмитис, Онуоха, Бидуэлл, Перч, Линч, Луонго, Скоуэн, Фримэн (Мэннинг, 80), Вшолек, Мэкки (Луа-Луа, 79), Уошингтон.
    Предупреждения:
    Линч (40), Бидуэлл (66), Скоуэн (82).
    Рединг – Фулхэм 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Мадейски Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 61 Келли, 1:1 – 82 Пьязон.
    РедингМанноне, Макшейн, Мур, Блэккетт, Илори (Клемент, 73), Свифт, Келли, Барроу (Попа, 83), Эванс (ван ден Берг, 58), Гантер, Мендес.
    ФулхэмБаттон, Рим, Калас, Сессеньон, Фредерикс, Юхансен (Камара, 76), Норвуд, Айите (Пьязон, 50), Макдоналд, Кебано (Одои, 5), Алуко.
    Предупреждения:
    Мур (70), Илори (71), Свифт (73).
    Удаление:
    Калас (1).
    Миллуолл – Болтон 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Нью Ден»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 49 Сэвилл, 1:1 – 62 Мораиш.
    МиллуоллАрчер, Хатчинсон, Мередит, Маклафлин, Уэбстер, Уоллес, Сэвилл, Уильямс, Фергюсон (Оньединма, 77), Морисон, Грегори (Эллиотт, 82).
    БолтонХовард, Берк, Биверс, Тэйлор, Дервит, Прэтли, Каллен, Караджан, Литтл (Мораиш, 53), Мэдин (Уилбрэм, 83), Ле Фондр (Армстронг, 69).
    Предупреждения:
    Берк (4), Хатчинсон (68), Маклафлин (85), Тэйлор (88).
    Лидс – Престон 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Элланд Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    ЛидсВидвальд, Янссон, Бортуик-Джексон (Даллас, 82), Эйлинг, Купер, Филлипс (Роналдо Виейра, 61), О`Кейн, Эрнандес, Руф (Сайс, 61), Алиоски, Вуд.
    ПрестонМаксвелл, Хантингтон, Каннингем, Фишер, Сперр, Браун (Галлахер, 90), Пирсон, Джонсон, Робинсон, Хьюджилл, Баркхузен (Харроп, 65).
    Предупреждения:
    Пирсон (31), Каннингем (68), Роналдо Виейра (74).
    Удаление:
    Пирсон (60).
    Халл – Бертон 4:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7 Эрнандес, 1:1 – 33 Ирвайн, 2:1 – 51 Гросицки, 3:1 – 54 Эрнандес, 4:1 – 68 Эрнандес.
    ХаллМакгрегор, Хектор, Доусон, Айна, Кларк, Клукас (Мейлер, 71), Хенриксен, Гросицки (Ларссон, 74), Кэмпбелл, Эрнандес (Диоманде, 69), Боуэн.
    БертонБайуотер, Уорнок (Дайер, 6), Макфазин, Бакстон, Нэйлор, Ирвайн, Акпан (Сбарра, 71), Ланд, Мерфи, Эйкинс, Сорделл (Флэнаган, 55).
    Предупреждения:
    Ирвайн (29), Нэйлор (45), Хенриксен (59), Кэмпбелл (72).
    Удаление:
    Ирвайн (38).
    Дерби Каунти – Вулверхэмптон 0:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Прайд Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 32 Дуглас, 0:2 – 76 Кавалейру.
    Дерби КаунтиКарсон, Кио, Форсит, Уиздом, Дэвис, Джонсон, Хаддлстоун, Вайманн (Анья, 71), Баттерфилд (Брайсон, 63), Расселл (Ньюджент, 62), Мартин.
    ВулверхэмптонРадди, Боли, Дуглас, Доэрти, Родерик, Рубен Невеш, Коуди, Саисс, Диогу Жота (Дико, 86), Энобахаре (Ронан, 81), Лео Бонатини (Кавалейру, 65).
    Кардифф – Астон Вилла 3:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 21 Мендес-Лэйнг, 2:0 – 60 Хойлетт, 3:0 – 71 Мендес-Лэйнг.
    КардиффЭтеридж, Моррисон, Беннетт (Ричардс, 63), Пелтьер, Бамба, Роллс, Дамур, Мендес-Лэйнг (Уорд, 86), Гуннарссон, Хойлетт, Зохоре.
    Астон ВиллаДжонстон, Честер, Тэйлор, Хаттон, Терри, Аль-Мухаммади (Адома, 31), Уэлан, Лэнсбери (О`Хэр, 58), Онома (Хурихэйн, 77), Агбонлахор, Хоган.
    Предупреждение:
    Тэйлор (55).
    Барнсли – Ипсвич 1:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Оуквелл»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 15 Брэдшоу, 1:1 – 53 Макголдрик, 1:2 – 70 Уогхорн.
    БарнслиДэвис, Джексон, Пирсон, Маккарти, Макдоналд, Монкур, Уильямс, Хэммилл (Барнс, 80), Поттс, Хеджес (Пэйн, 78), Брэдшоу (Угбо, 57).
    ИпсвичБялковски, Чемберс, Кнудсен, Кенлок (Макголдрик, 46), Иорфа, Найдем (Уогхорн, 46), Даунс (Макдоннелл, 77), Скас, Спенс, Сирс, Гарнер.
    Предупреждения:
    Джексон (47), Иорфа (52).
    Бирмингем – Бристоль Сити 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Сент-Эндрюс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 1 Рид, 1:1 – 30 Гарднер, 2:1 – 74 Магома.
    БирмингемСтокдэйл, Робертс, Моррисон, Граундс (Робинсон, 46), Нсуэ, Дэвис (Кифтенбелд, 46), Ндойе, Гарднер, Магома, Доналдсон, Адамс (Коттерилл, 60).
    Бристоль СитиФилдинг, Райт, Брайен, Пизано, Смит, Пэк, Хегелер, Рид, Браунхилл (Элиассон, 68), Пэтерсон (О`Дода, 67), Дьедиу.
    Предупреждения:
    Райт (65), Глисон (86), Пэк (90).
    Удаление:
    Кифтенбелд (80).
    Брентфорд – Ноттингем Форест 3:4 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Гриффин Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 38 Иган, 1:1 – 41 Бухалакис, 1:2 – 43 Мерфи, 1:3 – 47 Бухалакис, 2:3 – 79 Бьелланд, 2:4 – 83 Дауэлл, 3:4 – 90 Мопе.
    БрентфордБентли, Бьелланд, Генри, Дальсгор, Иган, Йеннарис (Сойерс, 58), Мокоджо, Хота, Макикран (Уоткинс, 59), Йозефзон (Мопе, 69), Вибе.
    Ноттингем ФорестСмит, Уоррелл, Мансьенн, Миллз, Дариква, Воэн, Осборн, Клаф (Дауэлл, 46), Бухалакис (Траоре, 78), Маккей (Карайол, 72), Мерфи.
    Предупреждения:
    Бухалакис (28), Генри (81), Воэн (82), Миллз (86).
    Мидлсбро – Шеффилд Юнайтед 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    12 августа, 19.30, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика
    МидлсброРэндолф, Гибсон, Френд, Кристи, Фрай, Хаусон, Клейтон, Форшоу, Ассомбалонга, Бэмфорд, Жестед.
    Шеффилд ЮнайтедБлэкмэн, О`Коннелл, Стирман, Стивенс, Каррутерс, Фримэн, Коуттс, Башем, Флек, Шарп, Кларк.
    Норвич – Сандерленд
    Дата проведения
    13 августа, 15.30, «Карроу Роуд»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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