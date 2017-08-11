Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Лестера»

1-й тур чемпионата Англии откроется матчем «Арсенала» и «Лестера» в Лондоне. В субботу «Ливерпуль» будет гостить у «Уотфорда», «Челси» сыграет с «Бернли», «Ман Сити» в гостях встретится с новичком лиги «Брайтоном».

В воскресенье «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм», а «МЮ» сразится с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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