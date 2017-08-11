Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Лестера»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вест Бромвич Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут

    1-й тур чемпионата Англии откроется матчем «Арсенала» и «Лестера» в Лондоне. В субботу «Ливерпуль» будет гостить у «Уотфорда», «Челси» сыграет с «Бернли», «Ман Сити» в гостях встретится с новичком лиги «Брайтоном».

    В воскресенье «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм», а «МЮ» сразится с «Вест Хэмом».

    Чемпионат Англии

    1-й тур

    Арсенал – Лестер
    Дата проведения
    11 августа, 21.45, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Уотфорд – Ливерпуль
    Дата проведения
    12 августа, 14.30, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Эвертон – Сток Сити
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Кристал Пэлас – Хаддерсфилд
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Челси – Бернли
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Вест Бромвич – Борнмут
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика
    Саутгемптон – Суонси
    Дата проведения
    12 августа, 17.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика
    Брайтон – Манчестер Сити
    Дата проведения
    12 августа, 19.30, «Фалмер»
    превью матча онлайн статистика
    Ньюкасл – Тоттенхэм
    Дата проведения
    13 августа, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
    Дата проведения
    13 августа, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика АПЛ

    Таблица АПЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться