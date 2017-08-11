Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Лестера»
1-й тур чемпионата Англии откроется матчем «Арсенала» и «Лестера» в Лондоне. В субботу «Ливерпуль» будет гостить у «Уотфорда», «Челси» сыграет с «Бернли», «Ман Сити» в гостях встретится с новичком лиги «Брайтоном».
В воскресенье «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм», а «МЮ» сразится с «Вест Хэмом».
Чемпионат Англии
1-й тур
- Дата проведения
- 11 августа, 21.45, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 12 августа, 14.30, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 12 августа, 19.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 13 августа, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 13 августа, 18.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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