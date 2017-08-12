As: Зидан продлил контракт с «Реалом», его зарплата выросла почти в два раза
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит работу с мадридским клубом.
По информации издания As, которое ссылается на источник в «Реале», стороны заключили новый контракт сроком до лета 2020 года. О нем будет объявлено, как и в ситуации с полузащитником Иско, когда настанет подходящий момент.
Зарплата Зидана выросла с 4,35 миллиона евро в год до приблизительно 8 миллионов, часть из этой суммы будет выплачиваться бонусами за достижения.
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