Серебро Шубенкова, Луан готов перейти в «Спартак» и другие новости утра

1. Бегун Сергей Шубенков выиграл серебро в барьерном спринте! Это первая медаль России на чемпионате мира по легкой атлетике.

2. Форвард «Гремио» Луан согласился перейти в «Спартак». О трансфере могут объявить уже в среду.

3. Коутиньо готов перейти в «Барселону», но только если клубы договорятся между собой. Никаких ультиматумов.

4. Олимпийская сборная России обыграла Канаду в Сочи. На матч пришло больше 11 тысяч зрителей.

5. Еще одна победа над Канадой случилась на Мемориале Глинки. Российские юниоры выиграли по буллитам.

6. Правительство России выделит «Матч ТВ» миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019.

7. Владелец «Челси» Абрамович развелся с Дарьей Жуковой. После 10 лет совместной жизни.

8. Месси признан лучшим игроком в истории примеры по версии CIHEFE, Роналду – 17-й. На втором месте – Рауль.

9. Дацюк снимется в документальном фильме «Ложь Матильды». Что-что?

10. «Барселона» сыграла с «Шапекоэнсе» в Кубке Гампера. Победил футбол.

11. Два интересных трансфера: Снейдер перешел в «Ниццу», Быстров – в «Тосно».

12. Влодарчик (метание молота) выиграла 3-е золото на чемпионатах мира. В тройном прыжке первой стала Рохас из Венесуэлы.

13. Экс-пятая ракетка мира Эррани дисквалифицирована на 2 месяца. ITF согласилась, что она случайно приняла лекарство матери.

14. Российская команда Team Empire прошла первый раунд нижней сетки и попала минимум в топ-12 ЧМ по Dota 2.

Цитата. «Никто не может ставить себя выше «Барселоны». Президент «Барселоны» – о Неймаре.