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    Правительство России выделит «Матч ТВ» миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019

    Теги бизнес телевидение Универсиада Матч ТВ

    Российское правительство планирует выделить почти миллиард рублей на трансляцию зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, которую будет организовывать «Матч ТВ».

    Как сообщает «Медуза», проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

    В пояснительной записке говорится, что финансирование проекта пройдет в рамках зарезервированных в бюджете для Минспорта 988 миллионов рублей в 2018–2019 годах.

    На эти деньги «Матч ТВ» должен будет организовать штат сотрудников и их проживание, арендовать и приобрести оборудование, арендовать каналы связи, оформить студии, закупить права на чужой контент и провести ряд других мер по технической подготовке трансляции.

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