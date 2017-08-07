Эррани дисквалифицирована на 2 месяца после того, как ITF приняла версию, что она случайно приняла лекарство матери

Экс-пятая ракетка мира Сара Эррани, сдавшая положительный тест на запрещенное вещество летрозол (аналог называвшегося ранее анастрозола), дисквалифицирована на два месяца.

Вина финалистки «Ролан Гаррос»-2012 была признана незначительной после того, как трибунал ITF принял ее изложение обстоятельств нарушения антидопинговой программы: в феврале, когда был сдан положительный анализ, Эррани несколько дней жила у родителей, и противораковый препарат летрозол, принимаемый ее матерью, случайно попал в еду, а оттуда – в организм теннисистки.

На заседании трибунала ITF 19 июля мать Эррани Фульвия выступила в качестве свидетеля и предоставила документальные доказательства того, что борется с раком с 2005 года (перенесла две операции). С 2012-го она принимает летрозол (торговое название в Италии – фемара), который хранит на кухне рядом с рабочей поверхностью для приготовления пищи, чтобы не забывать принимать его ежедневно.

Также Фульвия Эррани рассказала, что в прошлом случайно роняла таблетки на кухонную поверхность, в результате чего вещество могло попасть в еду, которую она там же готовит для семьи (14-15 февраля – в дни накануне положительного теста дочери – тортеллини и бульон).

Кроме того, мать теннисистки заявила, что не обсуждала детали своего лечения с семьей («и особенно с дочерью», как сказано в решении трибунала ITF), так что Эррани не знала, что Фульвия принимает фемару. Приняв во внимание это, а также малую концентрацию летрозола в анализе (не подтверждающую намеренное применение) и отрицательный результат следующего анализа (от 7 июня), трибунал ITF признал вину теннисистки незначительной. В соответствии с антидопинговой программой, за незначительную вину полагается дисквалификация до восьми месяцев – в данном случае была назначена двухмесячная, начавшаяся 3 августа.

Результаты Эррани аннулированы с 16 февраля (дата положительного теста) до 7 июня (дата следующего теста, вернувшегося отрицательным). За это время она заработала почти 500 из 631 рейтингового очка, которые у нее есть на этой неделе (98-е место мирового рейтинга).