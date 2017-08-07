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    Sky Sports: Коутиньо согласился перейти в «Барселону»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

    Как сообщает Sky Sports, 25-летний хавбек согласен перейти в каталонский клуб, если клубы договорятся о цене трансфера.

    Коутиньо не намерен ставить ультиматум английскому клубу и ждет решения со стороны руководства «Ливерпуля».

    По информации источника, «Барса» не общалась с «Ливерпулем» после того, как предложение о покупке игрока за 72 млн фунтов было отклонено две недели назад.

    Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «Барселону» во вторник за 100 миллионов евро.

    Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть здесь.

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