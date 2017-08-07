Sky Sports: Коутиньо согласился перейти в «Барселону»
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».
Как сообщает Sky Sports, 25-летний хавбек согласен перейти в каталонский клуб, если клубы договорятся о цене трансфера.
Коутиньо не намерен ставить ультиматум английскому клубу и ждет решения со стороны руководства «Ливерпуля».
По информации источника, «Барса» не общалась с «Ливерпулем» после того, как предложение о покупке игрока за 72 млн фунтов было отклонено две недели назад.
Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «Барселону» во вторник за 100 миллионов евро.
Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть здесь.
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