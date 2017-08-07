«Зенит» разгромил «Спартак», Шубенков в финале и другие новости утра

1. Завершился 4-й тур РФПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» (5:1), ЦСКА дома проиграл «Рубину» (1:2), «Краснодар» не сумел победить «Урал» (1:1).

2. На стадионе «Зенита» во время матча снова протекала крыша. Местами это даже напоминало водопад. Однако Алексей Миллер уверен, что у «Зенита» самая современная арена в стране.

3. «Арсенал» завоевал Суперкубок Англии, победив «Челси» в серии послематчевых пенальти.

4. На чемпионате мира по легкой атлетике Сергей Шубенков вышел в финал в беге на 110 метров с барьерами.

5. Американка Боуи завоевала золото в гладком беге на 100 метров. США лидируют в медальном зачете.

6. Кениец Кируи стал чемпионом мира в марафоне. В женском забеге победила выступающая за Бахрейн Челимо.

7. Бывший российский пловец Аркадий Вятчанин получил гражданство США.

8. Теннисист Саша Зверев, выступающий за Германию, выиграл 4-й титул в сезоне на турнире в Вашингтоне.

9. Россиянка Екатерина Макарова выиграла первый одиночный теннисный титул за 3 года.

10. Вице-президент «Магнитки» Величкин заявил, что у Зарипова «не допинг, а вообще ничто». Шансы смягчить дисквалификацию есть.

11. Сборная России вышла в плей-офф квалификации на ЧМ по Overwatch.

Цитата:

Денис Глушаков: «Пять голов мы получали и год назад, и пять лет назад».